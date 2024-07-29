Волгоград, 29 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Три человека после крушения поезда в Волгоградской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщил 29 июля губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале администрации области.

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«339 человек находятся в пунктах временного размещения непосредственно в Котельниковском районе. 30 человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжёлом состоянии», — сказал он.

Также глава региона отметил, что сейчас идёт работа правоохранительных структур, следствия, выясняются причины, которые привели к ДТП. По словам Бочарова, все службы оперативно прибыли на место и принимают меры по ликвидации последствий.

«Сейчас осуществляется обход, беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить — продолжат ли они свой путь дальше в Адлер или будут возвращаться назад. У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришёл им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации», — добавил Бочаров.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

После схода вагонов были госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Общее число пострадавших превысило 100 человек.

Водителем КАмАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.