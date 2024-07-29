Волгоград, 29 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В пункты временного размещения в Волгоградской области доставлены 339 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер, сообщила 29 июля пресс-служба администрации региона на своей странице «ВКонтакте».

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Места для размещения пассажиров были подготовлены в ПВР в Котельниковском районе области.

«Места для размещения были подготовлены оперативно. По сообщению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сейчас там находятся 339 человек», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

Семь вагонов перевернулись. На месте работали 324 специалиста спасательных служб и 109 единиц техники. Движение на участке железной дороги было приостановлено, четыре поезда были направлены в объезд.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

После схода вагонов были госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Общее число пострадавших превысило 100 человек. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщал Бочаров.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.