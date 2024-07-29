Волгоград, 29 июля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Все пассажиры поезда Казань — Адлер, пострадавшие в результате схода вагонов с рельсов, извлечены из состава, сообщила 29 июля пресс-служба МЧС.

Анастасия Масалова/ТАСС

К месту ЧП прибудет аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжёлой инженерной техникой, опрокинувшиеся вагоны будут подняты, сказано в сообщении в Telegram-канале Министерства.

«После установки вагонов специалисты ведомства помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции. Оттуда люди на резервном поезде продолжат путь на отдых», — отметила пресс-служба.

На месте происшествия продолжают работать 100 спасателей и 12 единиц техники, добавило МЧС.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. Движение на участке железной дороги было приостановлено, четыре поезда были направлены в объезд.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Пострадали, по предварительным данным, 140 человек, в том числе восемь детей. 55 человек были госпитализированы. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 339 пассажиров поезда были отправлены в пункты временного размещения.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.