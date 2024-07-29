Афины , 29 июля, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпийских игр в Париже достойна «абсолютного презрения», заявил глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Греции Иероним II, слова которого приводит портал Orthodox Times.

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«Всё это достойно абсолютного презрения», — сказал иерарх.

Ранее в Греции эпизод открытия Игр с пародией трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи назвали «крахом цивилизации».

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дешам заявила, что у организаторов якобы не было намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Она добавила, что режиссёр церемонии Тома Жолли хотел «отпраздновать толерантность общества».

Международный олимпийский комитет удалил с официальных ресурсов организации видео с подборкой лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024. Ролик стал недоступен для просмотра с вечера 27 июля на YouTube-канале Olympics и на сайте организационного комитета Игр-2024. Дешам объяснила это геоблокировкой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем. Он добавил, что Франция под руководством президента Эммануэля Макрона «деградировала до уровня продажной девки», которая кривляется «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».