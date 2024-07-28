Париж, 28 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) удалил с официальных ресурсов организации видео с подборкой лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024, состоявшейся в Париже 26 июля. Ролик стал недоступен для просмотра с вечера 27 июля.

Кадр из видео

При попытке посмотреть ролик на YouTube-канале Olympics пользователи видят чёрный экран с надписью «видео недоступно». Та же проблема возникает при попытке открыть подборку на сайте организационного комитета Игр-2024.

По каким причинам удалили запись, не сообщается.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904952" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МОК удалил видео с кадрами церемонии открытия Олимпиады-2024

Как сообщало ИА Регнум, во время церемонии открытия Олимпиады произошло несколько казусов. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. Кроме того, при прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.

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