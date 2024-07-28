Париж, 28 июля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Видео с основными моментами церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже невозможно посмотреть из-за геоблокировки. Об этом на брифинге заявила директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дескамп.

Wan Xiang/XinHua/Global Look Press

В воскресенье, 28 июля, стало известно о проблемах с просмотром видеозаписи лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 на официальном сайте Олимпийских игр и канале Олимпиады в YouTube. При попытке посмотреть ролик появлялся чёрный экран с надписью «Видео недоступно».

«Это связано с геоблокировкой», — пояснила ситуацию Дескамп.

Помимо этого, на брифинге Дескамп принесла извинения перед теми, кого задели отдельные сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Она заявила, что оргкомитет Олимпиады и режиссёр Тома Жолли не хотели никого оскорбить.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже в пятницу, 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике из-за ряда казусов. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. В Греции этот эпизод также назвали «крахом цивилизации».

Во время церемонии открытия Игр олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. После этого знамя вернули в правильное положение. Государственный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала плохой приметой перевёрнутый олимпийский флаг на открытии Олимпиады. Тренер также заявила, что выступление «выглядело безобразно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады обернулась масштабным провалом. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем.