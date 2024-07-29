Берлин, 29 июля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, заявила 29 июля официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», — сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По её словам, именно Россия якобы «изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами».

Она добавила, что Берлин настаивает на размещении американских средств сдерживания на территории Германии. ФРГ будет заинтересована в возобновлении контроля над вооружениями, если для этого появятся основания, заключила она.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля Пентагон объявил, что в 2026 году начнёт размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее предупредил США, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

Как подчеркнул российский лидер, в зоне досягаемости американских ракет, которые планируют разместить в ФРГ, окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Владимир Путин не раз отмечал, что у России и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Также он не раз напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.