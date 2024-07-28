Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предупредил США, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

РИА Новости/Сергей Савостьянов

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности», — заявил глава государства во время главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

Как подчеркнул российский лидер, в зоне досягаемости американских ракет, которые планируют разместить в ФРГ, окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура.

Путин в этой связи заявил о завершающей стадии разработки в России ряда ударных систем и предупредил о зеркальных мерах в случае описанных действий США.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Пентагон заявил о планах начать в 2026 году размещать дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие, SM-6 и Tomahawk, в Германии. Американские власти заявили, что начнут эпизодическое развёртывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии. Предполагается, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц 12 июля заявил, что размещение новых американских ракет на территории Германии якобы является сдерживающим фактором, который не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что планы США разместить в Германии дальнобойное оружие уверенно ведут Запад и Россию к холодной войне. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свою очередь отметил, что такой шаг станет серьёзной ошибкой и угрожает международной безопасности.

Помощник президента России Николай Патрушев, комментируя заявление Путина о возможности снять мораторий на размещение РСМД, заявил, что Россия ничего не провоцирует, а реагирует на агрессивные шаги Запада.