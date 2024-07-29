Белгород, 29 июля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Днём 29 июля над территорией Белгородской и Курской областей были уничтожены три беспилотника самолётного типа и три малоразмерных воздушных шара ВСУ, сообщило Министерство обороны.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Летательные аппараты были уничтожены в период с 12:40 мск по 14:00 мск, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БпЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области», — отметило Министерство.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 июля российские средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами России. 19 дронов сбили над Курской областью, пять были уничтожены над Брянской областью, девять — над Белгородской, по три дрона — в Воронежской и Ленинградской областях.

Также 29 июля пресс-служба министерства по региональной безопасности Тульской области проинформировала об атаке беспилотника ВСУ на объект топливно-энергетической инфраструктуры, в результате которой был повреждён пустой резервуар газокомпрессорной станции. Кроме того, дрон ВСУ атаковал трамвай в Горловке в ДНР. Один человек получил ранения.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в этот же день предложил поощрить военнослужащих, уничтоживших три беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионом. Он отметил, что рубежи обороны, которые были оборудованы совместно с военными, обеспечили чёткую работу средств ПВО и способствовали раннему обнаружению дронов.

Об уничтожении малоразмерного воздушного шара ВСУ Министерство обороны ранее сообщало 25 июня. Аппарат был сбит над территорией Ростовской области.