Санкт-Петербург, 29 июля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил поощрить военнослужащих, уничтоживших три беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионом. Об этом он сообщил в своём официальном Telegram-канале.

РИА Новости

«Обратился к командованию 6-й армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — отметил он.

Дрозденко проинформировал, что рубежи обороны, которые были оборудованы совместно с военными, обеспечили чёткую работу средств ПВО и поспособствовали раннему обнаружению дронов. Глава региона также подчеркнул, что жертв и разрушений в связи с произошедшим нет.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля российские средства ПВО за ночь уничтожили 39 украинских БПЛА над пятью регионами России. 19 дронов сбили над Курской областью. Пять были уничтожены над Брянской областью, девять — над Белгородской, по три дрона — в Воронежской и Ленинградской областях.

Также 29 июля пресс-служба министерства по региональной безопасности Тульской области проинформировала об атаке беспилотника ВСУ на объект топливно-энергетической инфраструктуры, в результате которой был повреждён пустой резервуар газокомпрессорной станции.