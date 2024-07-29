Тула, 29 июля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Атаку украинского беспилотника на объект топливно-энергетической инфраструктуры пресекли ночью в Тульской области, сообщила 29 июля пресс-служба министерства по региональной безопасности.

Henning Kaiser/Global Look Press

«Пострадавших нет. Повреждён пустой резервуар газокомпрессорной станции», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что процесс поставки газа потребителям не нарушен. На месте работают экстренные службы, ситуация находится под контролем.

Ранее Минобороны РФ информировало о перехвате в небе над пятью регионами 39 украинских БПЛА. Уточнялось, что ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, по три — над Воронежской и Ленинградской областями.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области обломки сбитых украинских беспилотников упали в шести районах. Серьёзных разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.