Горловка, ДНР, 29 июля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 29 июля в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного БПЛА», — написал мэр.

В результате удара ранена вагоновожатая. Движение трамваев в микрорайон «Квартал 245» и в посёлок шахты имени Ленина временно прекращено, добавил Приходько.

Накануне вечером мэр информировал о целенаправленных ударах ВСУ по микрорайону Горловки «Квартал 88». Он призвал жителей покинуть улицы и переместиться ближе к укрытиям.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ была ранена женщина. В Донецке 28 июля мужчина пострадал при взрыве боеприпаса, сброшенного украинским беспилотником.