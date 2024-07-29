Курск, 29 июля, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи 29 июля уничтожили в небе над пятью регионами 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российские средства ПВО

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства, российские военные перехватили и уничтожили в небе над Курской и Белгородской областями 19 и девять вражеских БПЛА самолётного типа соответственно.

Ещё пять беспилотников силы ПВО сбили над территорией Брянской области, по три дрона — в Воронежской и Ленинградской областях.

Как передавало ИА Регнум, в Воронежской области при падении подавленного беспилотника в посёлке Газопровод в Острогожском районе на объекте коммунальной инфраструктуры произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По словам губернатора региона Александра Гусева, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Также украинские войска с помощью БПЛА атаковали Орловскую область. Глава региона Андрей Клычков сообщил об уничтожении двух воздушных целей. В результате атаки зафиксированы повреждения на местной электростанции. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА.