Москва, 29 июля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России в совершении диверсий на объектах инфраструктуры являются бездоказательными. Об этом 29 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Simon West/Global Look Press

«Очередные утки, очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких низкопробных средств массовой информации. И даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всем, что происходит», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что обвинения западных СМИ в адрес России не добавляют им имиджа надёжных источников информации.

Как передавало ИА Регнум, в день проведения церемонии открытия Олимпийский игр в Париже, 26 июля, произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов TGV. На объектах железной дороги вспыхнуло несколько пожаров, которые серьёзно нарушили ж/д сообщение. В результате порядка 800 тыс. пассажиров во Франции были вынуждены остаться на вокзалах. Министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями.

В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что к диверсии на железнодорожных путях в день открытия Олимпийских игр в Париже могли быть причастны иностранные силы.

При этом некоторые западные СМИ обвинили Россию в якобы причастности к этим диверсиям.

29 июля несколько международных и французских СМИ, в том числе La Provence и The New York Times, получили электронное письмо от анонимного коллектива, который заявил о причастности к диверсиям и выразил возмущение «вечеринкой» в честь Олимпиады, которую определил как торжество национализма.

Отмечалось, что следователи изучают письмо в рамках расследования, инициированного подразделением прокуратуры Парижа после ряда диверсий против Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) 26 июля. По версии следствия, речь идёт об ультралевых организациях, цель которых — дестабилизировать ситуацию во Франции на фоне проведения Олимпийских игр.