Париж, 29 июля, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Электронное письмо, отправленное с зашифрованного доменного имени, в котором указана организация, причастная к диверсиям на железных дорогах во время Олимпийских игр, изучают следователи во Франции. Об этом 28 июля сообщает издание Le Parisien.

Fabio Achilli Высокоскоростная железная дорога

Отмечается, что электронное письмо с некими претензиями, суть которых широко не освещается, получили несколько международных и французских СМИ, в том числе La Provence и The New York Times. Послание подписано анонимным коллективом, который называет себя «Анонимная организация».

Анонимный коллектив заявил о своей причастности к диверсиям и выразил возмущение «вечеринкой» в честь Олимпиады, которую они определили как торжество национализма.

Следователи изучают письмо в рамках расследования, инициированного подразделением прокуратуры Парижа после ряда диверсий против Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) 26 июля. По версии следствия, речь идёт об ультралевых организациях, цель которых — дестабилизировать ситуацию во Франции на фоне проведения Олимпийских игр.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в день проведения церемонии открытия Олимпийский игр в Париже 26 июля произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов TGV. На объектах железной дороги вспыхнуло несколько пожаров, которые серьёзно нарушили ж/д сообщение. В результате порядка 800 тыс. пассажиров во Франции были вынуждены остаться на вокзалах. Министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что к диверсии на железнодорожных путях в день открытия Олимпийских игр в Париже могли быть причастны иностранные силы.

В правительстве Франции заявили, что движение на железных дорогах планируют восстановить к 29 июля.