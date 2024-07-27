Париж, 27 июля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. К диверсии на железнодорожных путях Франции в день открытия Олимпийских игр в Париже могли быть причастны иностранные силы. Об этом 27 июля телеканалу France 2 заявил министр иностранных дел страны Жеральд Дарманен.

Ddp/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Кто несёт ответственность [за атаки]? Либо это кто-то изнутри страны, либо кто-то по заказу из-за рубежа», ― процитировало Reuters слова главы МИД.

Дарманен добавил, что найденные улики позволят быстро установить злоумышленников.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаки на железнодорожные пути. Агентство уточнило, что в результате нападений на железнодорожную инфраструктуру 26 июля на свои поезда не смогли сесть около 100 тыс. человек, ещё 150 тыс. столкнулись с задержками. В правительстве Франции заявили, что движение на железных дорогах должны восстановить к 29 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в день проведения церемонии открытия Олимпиады произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV). По информации телеканала BFMTV, на объектах железной дороги произошло несколько поджогов. Они затронули атлантическую, северную и восточную линии. В результате порядка 800 тыс. пассажиров во Франции были вынуждены остаться на вокзалах.

Министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями.

В тот же день терминал французско-швейцарского аэропорта Базель — Мюлуз — Фрайбург, также известного как Евроаэропорт, временно закрыли и эвакуировали. В воздушной гавани сообщили, что сделали это из соображений безопасности. По информации телеканала BFM TV, причиной эвакуации послужило сообщение о бомбе.