Париж, 26 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV) во Франции в день открытия Олимпийских игр из-за поджогов произошёл сбой. Об этом 26 июля сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Национальной компании железных дорог Франции SNC.

Bruno Levesque/Global Look Press

«Этой ночью SNCF стала жертвой нескольких одновременных злоумышленных актов, затронувших атлантическую, северную и восточную линии высокоскоростных поездов. Умышленные поджоги были совершены с целью нанести ущерб нашим объектам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате порядка 800 тыс. пассажиров во Франции в день открытия Олимпийских игр были вынуждены остаться на вокзалах. Наиболее сильно движение нарушено на юго-восточном и атлантическом направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 июля стало известно, что органы правопорядка в преддверии Олимпиады в Париже зафиксировали рост количества преступлений в регионе Иль-де-Франс, где находятся олимпийские объекты. Уточнялось, что за неделю на 20% выросло число случаев оскорбления и насилия в отношении представителей власти, на 12% — грабежей с применением насилия, на 11% — умышленных побоев лиц в возрасте от 15 лет.

Ранее в этот же день стало известно, что на летних Олимпийских играх в Париже ещё до церемонии открытия произошло несколько ограблений. По данным СМИ, ограбили олимпийскую команду Австралии по велоспорту и футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду.

Газета L’Equipe 25 июля сообщила о том, что спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни перед началом Игр. По информации авторов публикации, не хватало таких простых продуктов, как яйца, также были претензии и к скорости пополнения тех или иных продуктов.