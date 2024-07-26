Во Франции в день открытия ОИ из-за поджогов произошёл сбой работы поездов
Париж, 26 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV) во Франции в день открытия Олимпийских игр из-за поджогов произошёл сбой. Об этом 26 июля сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Национальной компании железных дорог Франции SNC.
«Этой ночью SNCF стала жертвой нескольких одновременных злоумышленных актов, затронувших атлантическую, северную и восточную линии высокоскоростных поездов. Умышленные поджоги были совершены с целью нанести ущерб нашим объектам», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате порядка 800 тыс. пассажиров во Франции в день открытия Олимпийских игр были вынуждены остаться на вокзалах. Наиболее сильно движение нарушено на юго-восточном и атлантическом направлениях.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 июля стало известно, что органы правопорядка в преддверии Олимпиады в Париже зафиксировали рост количества преступлений в регионе Иль-де-Франс, где находятся олимпийские объекты. Уточнялось, что за неделю на 20% выросло число случаев оскорбления и насилия в отношении представителей власти, на 12% — грабежей с применением насилия, на 11% — умышленных побоев лиц в возрасте от 15 лет.
Ранее в этот же день стало известно, что на летних Олимпийских играх в Париже ещё до церемонии открытия произошло несколько ограблений. По данным СМИ, ограбили олимпийскую команду Австралии по велоспорту и футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду.
Газета L’Equipe 25 июля сообщила о том, что спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни перед началом Игр. По информации авторов публикации, не хватало таких простых продуктов, как яйца, также были претензии и к скорости пополнения тех или иных продуктов.