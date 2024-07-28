Токио, 28 июля, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Украина начнёт детальное обсуждение с союзниками вопросов «территориальной целостности». Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

С какими именно странами планируется начать эти переговоры, Зеленский не уточнил. Он также подчеркнул, что поддерживает контакт с командой бывшего президента США Дональда Трампа.

Также, по данным издания, глава киевского режима к концу ноября намерен разработать новый «мирный план действий» по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 23 июля в ходе встречи в Киеве с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения украинского конфликта.

Глава киевского режима 21 июля заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года. Он также признал, что Украина не сможет отвоевать утраченные территории, при этом подчеркнул, что может помочь сила дипломатии. По мнению Зеленского, всему миру нужно оказать давление на Россию, убедить её прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон 21 июля заявил, что Украине придётся отказаться от требования о возвращении границ 1991 года для урегулирования конфликта и согласиться на границы, существовавшие до 24 февраля 2022 года.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава государства отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.