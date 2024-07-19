Киев, 19 июля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Украина не сможет отвоевать утраченные территории, может помочь сила дипломатии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британской Би-би-си.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Это не значит, что все территории нужно отвоёвывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал он.

По его мнению, всему миру нужно оказать давление на Россию, убедить её прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года глава киевского режима утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой. Однако 15 июля 2024 года он сменил риторику и заявил, что представители РФ должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление, отметила, что Зеленский является «нелюдем», который не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать.

Первый саммит прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей России не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Глава МИД Сергей Лавров называл саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Также он отмечал, что Запад взял курс на продавливание так называемого «мирного плана» главы киевского режима любой ценой. Он подчеркнул, что запланированная вторая конференция по ситуации на Украине содержит неприемлемые для России подходы.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.