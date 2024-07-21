Лондон, 21 июля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Украине придётся отказаться от требования о возвращении границ 1991 года для урегулирования конфликта и согласиться на границы, существовавшие до 24 февраля 2022 года, заявил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в статье для газеты Daily Mail.

TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

По его мнению, экс-президент США Дональд Трамп в случае избрания главой государства сможет положить конец конфликту на Украине на необходимых Западу условиях.

«России придётся отступить как минимум до границ, существовавших до 24 февраля 2022 года, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределённости, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной», — отметил он.

Джонсон указал, что в таком варианте Украина сможет выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и будет готова к скорейшему вступлению.

Ранее сенатор-республиканец Конгресса США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью газете The New York Times говорил, что Украина должна получить нейтральный статус, а её границы нужно заморозить в их нынешнем состоянии.

Политика Дональда Трампа по Украине, в случае его победы на выборах, приведёт к уступкам России, которые будут «разрушительными» для украинской стороны, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Политик также назвал «безумием» планы экс-президента по установлению мира на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон оказывает помощь Киеву «не из милосердия», а из собственных интересов, которые, по его мнению, не понимают Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее заявлял, что будет добиваться начала переговоров между Украиной и Россией, однако конкретный план урегулирования пока не раскрыл. Как сообщил один из советников бывшего американского президента, побудить Киев к началу переговоров с Москвой могут угрозы прекратить оказывать военную помощь ВСУ.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.