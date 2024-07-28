Москва, 28 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Новые ракетные комплексы средней и меньшей дальности, в том числе повышающие возможности береговых войск ВМФ РФ, о которых ранее рассказал президент России Владимир Путин, будут разработаны в срок. Об этом 28 июля рассказал помощник главы государства Николай Патрушев в эфире Первого канала.

Михаил Голенков/РИА Новости Береговой ракетный комплекс «Бал»

«Пока рано говорить, но разработка действительно ведётся, и все работы будут выполнены в срок», — сказал он, комментируя слова российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июля Путин предупредил, что в случае развертывания оружия США на территории Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск ВМФ России. Глава государства уточнил, что на данный момент разработка ряда видов такого оружия в стране находится на завершающей стадии.

Минобороны США 10 июля сообщило о планах разместить в ФРГ дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие, в 2026 году. Отмечалось, что речь идёт о таких системах, как SM-6 и Tomahawk. При этом в Пентагоне уточняли, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в Европе.

Канцлер Германии Олаф Шольц 12 июля назвал такое решение сдерживающим фактором. По его утверждению, это не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 21 июля заявила, что возможный отказ Берлина от размещения ракет США будет наивным. Она также позднее назвала Россию главной угрозой безопасности для ФРГ и Европы.