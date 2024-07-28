Москва, 28 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Россия видит, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные российские объекты с подлётным временем около 10 минут. В этом случае Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД, заявил президент России Владимир Путин 28 июля во время выступления на главном военно-морском параде в честь ВМФ России.

Российский лидер заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем, предупредив о зеркальных мерах на развёртывание американских ракет в мире.

Глава государства сравнил с временами холодной войны заявления США о планах разместить в Германии высокоточное вооружение.

В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского Флота России. Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования.

16 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция главного военно-морского парада ко Дню ВМФ России. В ней приняли участие малые ракетные корабли «Град» и «Наро-Фоминск», базовый тральщик «Александр Обухов», десантный катер «Алексей Баринов».

Путин 27 июля подписал указ о проведении главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в День ВМФ. Всего к участию в параде в 2024 году привлекли 20 надводных кораблей и катеров, одну подводную лодку, четыре парусных судна, а также более 2,5 тысячи военнослужащих.