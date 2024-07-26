Братислава, 26 июля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил своему коллеге с Украины Денису Шмыгалю техническое решение вопроса о транзите нефти российской компании «Лукойл». Об этом 26 июля сообщается на сайте словацкого правительства.

Tomas Tkacik/Global Look Press Роберт Фицо

Отмечается, что глава правительства Словакии 26 июля снова провёл телефонный разговор со Шмыгалем, в ходе которого они обсуждали вопрос о транзите российской нефти через территорию Украины.

«Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнёру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Украина заблокировала нефтяные поставки «Лукойла» в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба». В словацком минэкономики уточнили, что Киев принял такое решение из-за включения «Лукойла» в свой санкционный список.

В ответ на это обе страны обратились в Еврокомиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины за ограничение транзита нефти. При этом председательствующая в ЕС Венгрия заявила, что продолжит блокировать выделение 6,5 млрд евро на военную помощь Киеву из фонда мира Евросоюза, пока не возобновятся поставки российской нефти.

Страны — члены ЕС 25 июля не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления транзита российской нефти через Украину. При этом замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил об увеличении сроков для сбора доказательств и оценки ситуации.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха назвал действия заблокировавших российские нефтяные поставки в Словакию украинских властей экономической войной. Он подчеркнул, что Братислава направляет Киеву гуманитарную помощь, получая взамен откровенное вредительство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие действия Киева — это попытка давить на руководство и на жителей стран Европы. Дипломат добавила, что этот поступок киевского режима снова показывает его полное пренебрежение к праву, законности и международно-правовыми нормам.