Будапешт, 22 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины за ограничение транзита нефти из России, сообщил 22 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Михаил Дышлюк /ТАСС

«Этот шаг Украины нарушает пункт соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации, где речь идёт о том, что Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через её территорию», — сказал Сийярто венгерским журналистам в эфире телеканала М1.

Он добавил, что у ЕК есть три дня на решение вопроса, иначе Венгрия и Словакия направят дело в суд.

По словам главы венгерского МИД, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре и по видеосвязи на СМИД ЕС заявил, что страна разрешает транзит нефти из России. Он солгал, ведь поставки «Лукойла» остановлены уже несколько недель, подчеркнул Сийярто.

Агентство Reuters 18 июля информировало, что Украина заблокировала поставки нефти от компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию через трубопровод «Дружба». Несмотря на это, уточняется в материале, страны продолжают получать российскую нефть, но от других компаний.

В комментарии ИА Регнум профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич отметил, что прекращение поставок нефти может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Единственный разумный вариант выхода из сложившейся ситуации специалист видит в смене передачи прав собственности, так как поставки прекратили из-за включения Киевом «Лукойла» в чёрный список.

По его словам, сейчас договор о транзите нефти подписан между «Лукойлом» и «Укртранснафтой». Согласно этому документу, «Укртранснафта» обязана выполнять свои договорные обязательства перед «Лукойлом». Однако если нефть будет передаваться в собственность венгерской компании на границе России и Украины, то отношений между «Укртранснафтой» и «Лукойлом» не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация с прекращением поставок нефти по трубопроводу «Дружба» не зависит от российской стороны, Украина это сделала по политическим соображениям. Он уточнил, что у Москвы нет возможности вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал подобные действия киевского режима политикой шантажа в отношении стран Евросоюза. Этот шаг должен показать лидерам других европейских стран, что в случае отказа «танцевать под дудку (главы киевского режима Владимира) Зеленского» они тоже могут получить «удар ножом в спину», сказал депутат.