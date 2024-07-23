Москва, 23 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Украинские власти стали использовать транзит энергоресурсов для давления на европейские страны, заявила 23 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Фестиваля новых медиа в «Сенеже».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так спикер ведомства прокомментировала блокировку Украиной поставок нефти от компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба».

«Транзит энергоресурсов стал для киевского режима просто буквально кнопкой манипуляции людьми, странами и народами», — сказала она.

Представитель МИД подчеркнула, что на разных этапах киевский режим проявлял и продолжает проявлять полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины за ограничение транзита нефти. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что Киев нарушил пункт соглашения с ЕС о невмешательстве в поставки энергоносителей в западные страны через её территорию.

В комментарии ИА Регнум профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич отметил, что прекращение поставок нефти может стать причиной остановки двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Единственный разумный вариант выхода из сложившейся ситуации специалист видит в смене передачи прав собственности, так как поставки прекратили из-за включения Киевом «Лукойла» в чёрный список.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал подобные действия киевского режима политикой шантажа в отношении стран Евросоюза. Этот шаг должен показать лидерам других европейских стран, что в случае отказа «танцевать под дудку главы киевского режима Владимира Зеленского» они тоже могут получить «удар ножом в спину», сказал депутат.