Брюссель, 25 июля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Страны — члены Евросоюза не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе возобновления транзита российской нефти через Украину на встрече торговых представителей государств блока, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечалось, что замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил об увеличении сроков для сбора доказательств и оценки ситуации.

Его точку зрения, по данным источников газеты, поддержали 11 стран ЕС, и ни одна не встала на сторону Братиславы и Будапешта.

В материале также указано, что, по информации дипломатов, торговое соглашение с Украиной включает пункт о безопасности, допускающий возможность ограничения транзита нефти.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля украинские власти заблокировали поставки нефти от компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». 22 июля две страны обратились в Еврокомиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины за ограничение транзита нефти.

Венгрия, председательствующая в ЕС, заявила, что продолжит блокировать выделение 6,5 млрд евро на военную помощь Украине из фонда мира Евросоюза, пока не возобновятся поставки российской нефти. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто подчеркнул, что было бы странным поддержать выплаты стране, действия которой угрожают энергобезопасности Венгрии.

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность, что украинские власти постараются как можно скорее решить вопрос с возобновлением поставок нефти. В противном случае Словакия будет вынуждена применить ответные меры, которые могут ухудшить отношения с Киевом, отметил он.

В МИД России действия Киева назвали попыткой давления на европейские страны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что на разных этапах киевский режим проявлял и продолжает проявлять полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия не ограничивала поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».