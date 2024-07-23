Будапешт, 23 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Венгрия продолжит блокировать выделение 6,5 млрд евро на военную помощь Украине из фонда мира Евросоюза, пока не решится вопрос с возобновлением транзита российской нефти в страну, заявил 23 июля министр иностранных дел страны Петер Сийярто порталу ATV.

Estonian Foreign Ministry

«Я чётко дал понять, что до тех пор, пока этот вопрос транзита нефти «Лукойла» Украина не решит, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира», — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что было бы странным поддержать выплаты стране, действия которой угрожают энергобезопасности Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля стало известно, что украинские власти заблокировали поставки нефти от компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». 22 июля две страны обратились в Еврокомиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины за ограничение транзита нефти. Сийярто подчеркнул, что Киев нарушил пункт соглашения с ЕС о невмешательстве в поставки энергоносителей в западные страны через его территорию.

Жалобу Венгрии и Словакии Евросоюз рассмотрит 24 июля. Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отметил, что сейчас ведётся сбор необходимой информации для принятия решения. он добавил, что Словакия и Венгрия запросили проведение Комитета по торговой политике.

В МИД России действия Киева назвали попыткой давления на европейские страны. Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что Киев сделал из транзита энергоресурсов «кнопку манипуляции». Она подчеркнула, что на разных этапах киевский режим проявлял и продолжает проявлять полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия продолжает поставлять нефть в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» и так же, как и эти страны, заинтересована в продолжении поставок.