Братислава, 25 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Действия украинских властей, заблокировавших российские нефтяные поставки в Словакию, не что иное, как экономическая война с жителями республики. Об этом 25 июля написал депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха в своём Telegram-канале.

Elena Mayorova/Global Look Press

Обращаясь к подписчикам, он признался, что не хотел писать негативные сообщения, но приходится идти на этот шаг.

«Но то, что совершила Украина, — это буквально объявление экономической войны. Как ещё интерпретировать прекращение поставок нефти из России в Словакию и Венгрию, как не жестокое нападение на наше население?» — отметил Блаха.

Он отметил, что подобные поступки характерны для стран, ведущих войну. Политик подчеркнул, что Словакия отправляет гуманитарную помощь на Украину, а взамен ей откровенно вредят.

«Я спрашиваю, как долго мы будем позволять бандеровскому режиму на Украине совершать подобные военные преступления? Ведь это нападение на наше мирное население! И как долго мы будем делать вид, что Еврокомиссия — наш союзник?» — возмутился евродепутат.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля стало известно, что Украина заблокировала нефтяные поставки «Лукойла» в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Как заявили в минэкономики Словакии, остановка произошла из-за включения Киевом «Лукойла» в санкционный список.

Главред портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич в интервью ИА Регнум отметил, что прекращение поставок в Венгрию может привести к остановке двух нефтеперерабатывающих заводов в республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия киевского режима попыткой давить на руководство и на жителей европейских стран. Поступок Киева в очередной раз показывают его полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

Комментируя действия Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их политически мотивированными. У Москвы нет возможности повлиять на украинские компании, которые совершают транзит нефти, констатировал представитель Кремля.