Москва, 26 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Арестованный по делу о коррупции экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 15,2 млн рублей.

Илья Питалев/РИА Новости Дмитрий Булгаков

В соответствии с данными документа, вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 кв м.

Другое имущество семьи числиться за женой Булгакова. У семьи три земельных участка, площадь наибольшего из них составляет 23 сотки. Имеется жилой дом площадью более 620 кв м. Премиальный кроссовер Lexus RX350 в декларации от 2019 года также записан на жену. Автомобиль приобрели в 2013 году вместо другой машины аналогичной марки.

Доход жены Булгакова в 2018 году составил 226 тыс. рублей, передало «РИА Новости».

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