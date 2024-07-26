Москва, 26 июля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Заявление украинского министра иностранных дел о том, что Киев якобы «невозможно склонить к переговорам», нелепость и сотрясание воздуха, заявил 26 июля член Совфеда Андрей Климов в интервью изданию «Взгляд».

РИА Новости/БелТА/Максим Гучек

«Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», — заявил Климов.

Назвав украинских чиновников обычными наёмниками, он напомнил, что Кулеба возглавил украинский МИД по согласованию с США и Великобританией. Главу киевского режима Владимира Зеленского политик назвал обычным актёром, нанятым на роль президента.

Сенатор отметил, что эти «персонажи» исполняют роль субъектов международной политики, но сами они ничего не решают, действуя по заранее согласованному сценарию.

Как сообщало ИА Регнум, Кулеба, находясь в Китае с визитом, 24 июля заявил, что Украина готова к переговорам с российскими представителями. Украинский МИД, комментируя слова главы ведомства, уточнил, что речь идёт о возможном будущем, когда Москва «будет готова вести переговоры добросовестно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля отметил, что из Киева звучит много «разных заявлений» и у Москвы нет ясности по этому поводу. Он усомнился в том, что Киев уже получил разрешение на переговоры от своих кураторов.

Вечером в тот же день Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что Киев никто не может «склонить» к переговорам и что украинские власти якобы самостоятельно решат, вступать ли в диалог о мирном урегулировании ситуации.