Гуанчжоу, Китай, 24 июля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Китае обсудил с коллегой Ван И возможность мирного урегулирования украинского конфликта и заявил о готовности страны вести переговоры с представителями России. О содержании встречи министров на брифинге рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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Ван И в беседе с украинским коллегой подчеркнул, что Китай выступает за необходимость решения любых конфликтов путём мирных переговоров. Он также указал на сохранение опасности эскалации ситуации на Украине и важность её политического разрешения.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — процитировала слова Кулебы Мао Нин.

Китай, в свою очередь, поддерживает все усилия, которые будут способствовать миру на Украине, и продолжит играть конструктивную роль, заявили в китайском ведомстве.

По словам представителя ведомства, министр иностранных дел КНР на встрече добавил, что страна продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Кулеба прибыл в Китай для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. Глава МИД отметил, что это его первый визит в Китай с начала конфликта, а также первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Украины в КНР с 2012 года.

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России. В интервью «Би-би-си» он сказал, что если Украина получит поддержку партнёров на втором «саммите мира», то будет неважно, с какими представителями России разговаривать. Ранее лидер киевского режима своим указом официально запретил подобные переговоры. Позднее он подчеркнул, что понимает необходимость скорейшего завершения украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Кулебы в КНР, заявил, что для Москвы главными являются отношения с Пекином. Со своей стороны РФ намерена идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах.

Заявления Зеленского в МИД России связали с предстоящими выборами в США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в них нет и не будет искренности. Заявления главы киевского режима встраиваются в поток политических новостей США с целью «где-то напомнить о себе, где-то поклянчить ещё, где-то сделать задел на будущее» на случай изменения там ситуации, добавила Захарова.