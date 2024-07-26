Киев, 26 июля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. К мирным переговорам склонить Киев невозможно, поэтому никто не станет этого делать. Такое заявление сделал 25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба комментируя итоги визита в Китай в интервью ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Как утверждает Кулеба, Украину невозможно склонить к переговорам и украинские власти примут решение по этому вопросу самостоятельно. Так глава украинского МИД ответил на вопрос о том, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.

По словам Кулебы, страны Запада, поддерживающие Украину, не делают попыток склонить её к переговорам.

«И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция», — подчеркнул Кулеба.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, результатов по переговорам с Украиной нет и неизвестно, насколько реалистичны сигналы Киева по данному вопросу.

При этом Песков не исключил возможности переговоров о мирном урегулировании с главой киевского режима Владимиром Зеленским, при соблюдении ряда условий.

Песков обратил внимание на легитимность Зеленского, которую он утратил 20 мая после истечения сроков полномочий. Кроме того, на Украине действует декрет, запрещающий вести какие-либо переговоры с российской стороной.

24 июля глава украинского МИД Кулеба на переговорах с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу во время визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с представителями России. При этом позднее в ведомстве, уточняя слова дипломата, указали на возможность вести переговоры «на определённом этапе» и отметили, что не видят готовности к переговорам со стороны Москвы.