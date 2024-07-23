Киев, 23 июля, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Подготовка убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион велась не меньше одного месяца, сообщил телеканал «Общественное. Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Pryshutova Viktoria Ирина Фарион»

По данным собеседников СМИ, подозреваемый в нападении на националистку впервые появился на камерах наблюдения 11 июля. Мужчина посещал двор дома, в котором жила Фарион, ежедневно, за исключением субботы и воскресенья.

Все это время подозреваемый ходил в одинаковой одежде. Кроме того, мужчина носил небольшую сумку, в которой, как считает следствие, он прятал орудие преступления.

Источники отмечают, что подозреваемый действовал профессионально и предвидел все варианты развития событий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июля во Львове в Фарион выстрелил неизвестный молодой мужчина. Он поджидал жертву практически у её дома. После нападения экс-депутат прожила ещё несколько часов.

Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что украинские следователи рассматривают две версии об убийстве Фарион. При этом следствие не допускает, что преступление может иметь заказной характер.

Согласно одной из версий, убийство совершили из личной неприязни, а по другой — из-за общественно-политической позиции экс-депутата, открыто демонстрирующей ненависть ко всему русскому.

Ирину Фарион похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.