Киев, 27 января, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что гордится тем, что её внуки ненавидят русских и русскоязычных. Об этом она сказала из интервью YouTube-каналу PAI.

Pryshutova Viktoria Ирина Фарион и Олег Тягнибок с бойцами батальона «Сечь»

Националистка отметила, что её внучка, которая учится в первом классе, однажды увидела по телевизору украинского военного, говорящего на русском языке. Девочка удивилась и спросила Фарион, о том, кого показали по телеэкрану.

Экс-депутат также рассказала, что её внук Дмитрик спит с флагом сине-желтым Украины и красно-черным полотном бандеровской ОУН (организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Фарион призвала считать врагами всех, кто говорит на русском языке, включая русскоязычных украинских военных. Кроме того, она потребовала от таких представителей ВСУ переходить на сторону России.

После указанных слов Фарион заблокировали в социальных сетях, украинский университет «Львовская политехника», где работала националистка, уволил её. 4 января Фарион выразила мнение о том, что разговоры части украинских военных между собой на русском языке негативно влияют на исход вооружённого конфликта с Россией.