Москва, 25 июля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе во время визита в Китай было неловко продвигать так называемый «мирный план» по Украине, предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» 25 июля заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Кабинет министров Украины

Он пояснил, что предложенный Пекином план мирного урегулирования конфликта совершенно точно не совпадает с украинским, более того, можно сказать, что он ему перпендикулярен.

«Кулебе в этой ситуации было крайне неловко и некомфортно пытаться продвигать заведомо неприемлемые для китайской стороны инициативы Киева, как и вспоминать о том, что Украина сама себе запретила любые переговоры», ― отметил сенатор.

Именно поэтому, по его словам, в угоду китайской стороне Кулеба заговорил о переговорах с Москвой.

«Глава украинского МИД говорил то, что было любезно слуху его китайских собеседников», — пояснил Косачёв.

При этом он подчеркнул, что пока Украина не показывает готовности к серьёзному диалогу.

Как сообщало ИА Регнум, Кулеба во время визита в Китай заявил 24 июля, что Киев готов к переговорам с российскими представителями. После этого МИД Украины опубликовал заявление о том, что Киев будет готов вести переговоры с Россией «на определённом этапе». Украинская сторона сочтёт, что этот этап наступил, когда Москва будет готова вести переговоры «добросовестно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля заявил об открытости и готовности Москвы к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он обратил внимание на то, что Киев делает «очень разные заявления», и окончательного понимания на этот счёт у Москвы пока нет. Он напомнил о таких обстоятельствах, как нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского и невозможность переговоров с Москвой с точки зрения украинского законодательства.

Представитель Кремля также добавил, что Киев возобновил риторику о переговорах, поскольку киевскому режиму, очевидно, нелегко. Он высказал уверенность в том, что количество украинцев, которые пытаются трезво смотреть на происходящее, будет расти.

Комментируя эти заявления, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев назвал их «военным манёвром». В интервью ИА Регнум он выразил мнение, что киевский режим попытается использовать переговоры как удобный момент для перегруппировки и мобилизации сил для наступления.