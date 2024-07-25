Москва, 25 июля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, заявил 25 июля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат», — отметил Песков.

Он напомнил, что на Украине переговоры с Москвой запрещены на законодательном уровне. Кроме того, глава киевского режима Владимир Зеленский утратил легитимность.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, которые должен выполнить Киев, чтобы Москва начала переговоры по урегулированию ситуации на Украине. ВСУ должны покинуть Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, Киев должен официально отказаться от планов войти в НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 июля на встрече с китайским коллегой Ван И заявил о готовности Киева к переговорам с представителями России. Комментируя словам украинского дипломата, Песков сообщил, что в Москве хотели бы получить разъяснения.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава Зеленский однозначно утратил легитимность, поскольку срок его полномочий истёк 20 мая, а выборы на Украине были отменены. Также Песков напомнил, что на Украине существует законодательный запрет на переговоры с Россией.