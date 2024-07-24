Москва, 24 июля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Киев возобновил риторику о переговорах, поскольку киевскому режиму, очевидно, нелегко. Об этом 24 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Очевидно, что киевскому режиму нелегко», — заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что количество украинцев, которые пытаются трезво смотреть на происходящее, будет расти.

Ранее, 24 июля, пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москва надеется получить разъяснения заявлений Кулебы о переговорах с Россией. Он в очередной раз подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного процесса по решению украинского конфликта.

Президент Владимир Путин в июне назвал условия для начала переговоров с Киевом. Так, Украина должна вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.

Глава МИД Украины на встрече в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности к переговорам с российской стороной. Позднее МИД Украины уточнил, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определённом этапе».