Москва, 24 июля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Заявления Киева о стремлении к диалогу и переговорам с Россией — это лишь военный манёвр и тактика. На самом деле киевский режим хочет использовать переговоры как возможность перегруппироваться и собрать силы для нового удара по России. Об этом 24 июля корреспонденту ИА Регнум заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Александр Кряжев/РИА Новости

Кулеба на встрече в Китае со своим коллегой Ван И заявил, что украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. При этом переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение «справедливого и прочного мира».

Перенджиев напомнил, что в 2015 году, когда шло освободительное наступление народных ополчений ДНР и ЛНР, украинские власти также говорили о переговорах и мире. Однако потом выяснилось, что им не нужен был мир, они стремились лишь к передышке для перегруппировки войск.

Сейчас история повторяется: на фоне успешного продвижения российской армии киевский режим снова заговорил о переговорах. Также пока неясно, какую позицию по Украине займут США после выборов. Это тоже влияет на решение Киева о начале диалога с Москвой. Однако переговоры для киевского режима — это лишь хитрость, чтобы собраться с силами и нанести удар по России с новой силой, подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что переговоры возможны только после полного вывода украинских войск со всех территорий Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

«Это было бы правильным решением для Киева, так как показало бы его готовность к миру. Однако пока Киев не готов к таким действиям. Киеву будет лучше, если он примет условия России. В будущем эти условия могут стать ещё более жёсткими», — добавил Перенджиев.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Кулеба прибыл в Китай для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. Глава МИД отметил, что это его первый визит в Китай с начала конфликта, а также первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Украины в КНР с 2012 года.

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России. В интервью «Би-би-си» он сказал, что если Украина получит поддержку партнёров на втором «саммите мира», то будет неважно, с какими представителями России разговаривать. Ранее лидер киевского режима своим указом официально запретил подобные переговоры. Позднее он подчеркнул, что понимает необходимость скорейшего завершения украинского конфликта.

Заявления Зеленского в МИД России связали с предстоящими выборами в США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в них нет и не будет искренности. Заявления главы киевского режима встраиваются в поток политических новостей США с целью «где-то напомнить о себе, где-то поклянчить ещё, где-то сделать задел на будущее» на случай изменения там ситуации, добавила Захарова.