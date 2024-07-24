Москва, 24 июля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Следователи квалифицировали взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на севере столицы как покушение на убийство. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили 24 июля в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уголовное дело по факту взрыва автомобиля возбуждено по статье о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ)», — процитировало aif.ru источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что также возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в Молжаниновском районе Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Взрывной волной выбило стёкла на нескольких этажах дома и повредило ещё пять автомобилей. Пострадали водитель авто и женщина, находившаяся в салоне. Мужчине оторвало конечности, у пострадавшей рваные раны лица, их госпитализировали в медучреждение.

В МВД сообщили, что причиной взрыва внедорожника на севере Москвы стала детонация взрывного устройства. Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и задержания всех причастных к совершению преступления лиц.