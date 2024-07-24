Вашингтон, 24 июля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Американские спецслужбы обеспокоены угрозой скоординированного иностранного теракта в США, подобного нападению на подмосковный «Крокус Сити Холл». С таким заявлением 24 июля выступил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей Конгресса США.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, американские спецслужбы обеспокоены не сколько возможностью вдохновлённого из-за рубежа теракта, а потенциалом скоординированной иностранной террористической атаки.

«Подобной той, что мы видели с концертным залом в России. Но просто тут, в США», — заявил Рэй.

В июне Рэй на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената заявил о риске террористической атаки, подобной теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, всё большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения в США.

Террористы атаковали концертный зал «Крокуса» 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 человек получили ранения. Суд признал по делу о теракте в «Крокусе» потерпевшими более 1,7 тыс. человек. По делу о теракте арестовали 18 человек.

Показания фигурантов дела подтверждают украинский след. Так, исполнителей теракта задержали 23 марта на границе с Украиной. Они также получали с Украины значительные суммы денежных средств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта. Она уличила Вашингтон в желании вывести киевский режим «из-под удара». В Службе внешней разведки также заявили, что США выгораживают ответственных за теракт.