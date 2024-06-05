Вашингтон, 5 июня, 2024, 07:10 — ИА Регнум. В США есть риск террористической атаки, подобной теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.

Fbi.gov Эмблема ФБР

По его словам, ещё до атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года отмечалась повышенная угроза насилия против американцев и их союзников со стороны иностранных террористических организаций.

«Сейчас, помимо этого, всё большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки, которую мы видели в российском концертном зале ещё в марте», — заявил глава ФБР.

В Вашингтоне обеспокоены тем, что некоторые группы или отдельные лица могли черпать «вдохновение» на Ближнем Востоке для атак в США, добавил Рэй.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-бюро Службы внешней разведки уточняли, что США выгораживают ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки. Однако пропагандистская риторика Вашингтона по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцы не могут добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, уточнили в СВР.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокусе». Дипломат уличила Вашингтон в желании вывести киевский режим «из-под удара», при этом американские власти сами себя разоблачили.

Террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё свыше 500 человек получили ранения. Суд признал по делу о теракте в «Крокусе» потерпевшими более 1,7 тыс. человек. Басманный суд Москвы в общей сложности постановил арестовать 18 человек из 20 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концентром зале.

Показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Исполнителям атаки поступали с Украины значительные суммы денежных средств, заявили в ФСБ России.