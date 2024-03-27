Москва, 27 марта, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова уличила Соединённые Штаты в желании вывести киевский режим «из-под удара», при этом американские власти сами себя разоблачили.

«Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю», — цитирует Захарову «РИА Новости».

По мнению российского дипломата, первые заявления со стороны Белого дома, при непричастности Украины к теракту, должны были призывать к расследованию и предъявлению фактов и улик.

Как сообщало ИА Регнум, показания задержанных по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину.

Бортников сказал, что, основываясь на полученных данных, будет дальше дорабатываться информация, которая должна показать реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

Также он считает, что исламисты не могли бы подготовить такой теракт самостоятельно, «конечно, им помогали».

«Матерью всех фейков» является сообщение американского агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира Путина якобы не верят в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом 26 марта заявила Мария Захарова.