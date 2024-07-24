Москва, 24 июля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Россия надеется, что в ближайшее время получит разъяснения относительно заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности киевского режима к переговорам с Москвой, заявил 24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Дмитрий Кулеба

«Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями <…> Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», — заявил пресс-секретарь российского лидера на площадке «Фестиваля новых медиа».

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного процесса по решению конфликта на Украине и сохраняет готовность к переговорам. Для России предпочтительнее мирного урегулирование украинского конфликта, пояснил Песков.

Песков пояснил, что специальная военная операция началась как крайнее средство. Он отметил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения целей в результате СВО или в результате мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Кулеба прибыл в Китай для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Глава МИД Украины на встрече в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван Изаявил о готовности вести переговоры с представителями России. Позднее МИД Украины уточнил, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определённом этапе».

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июля допустил возможность переговоров с президентом России.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Киевом. Глава государства заявил, что Украина должна вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.

МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — это попытка продвинуть так называемую «формулу мира». Дипломат добавила, что ни у кого нет никакой веры Зеленскому.