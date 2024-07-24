Москва, 24 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — это попытка продвинуть так называемую «формулу мира». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Ruslan Kaniuka/Global Look Press

«Веры ему нет никакой и ни у кого. Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть всё, что угодно, который может наврать, может отказаться от всего», — сказала Захарова.

Она добавила, что такие заявления могут быть связаны с предвыборной конъюнктурой в США.

«Может быть, это ещё одна попытка продвинуть «формулу мира», куда они пытаюсь вовлечь как можно число стран. А может, это все факторы в совокупности», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Зеленский признался, что понимает необходимость урегулировать украинский конфликт как можно быстрее.

Глава киевского режима 21 июля заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в ноябре 2022 года Зеленский законодательно запретил Киеву мирные переговоры с российским руководством.

В июне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя итоги швейцарского саммита, назвал это мероприятие попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую «формулу Зеленского», который требовал в том числе передачи Украине регионов, покинувших её состав в 2014 и 2022 годах и вернувшихся в состав России (Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.