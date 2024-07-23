Пекин, 23 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, сообщило 23 июля издание «Страна. ua».

Министерство иностранных дел Украины

«Важно, чтобы Киев и Пекин вели прямой диалог», — заявил украинский министр.

В Пекине глава МИД Украины встретится с китайским коллегой Ван И, с которым обсудит мирное урегулирование украинского конфликта.

Сам Кулеба отметил, что это его первый визит в Китай с начала конфликта, а также первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Украины в КНР с 2012 года.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила о приезде главы МИД Украины в Китай. В стране украинский дипломат пробудет с 23 по 26 июля. Кулеба посетит с визитом КНР по приглашению члена политбюро ЦК КПК, главы министерства иностранных дел Китая Ван И.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Кулебы в КНР, заявил, что для Москвы главными являются отношения с Пекином. Со своей стороны РФ намерена идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах.