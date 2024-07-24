Тбилиси, 24 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили планировали те же силы, что пытались убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США и нынешнего кандидата в американские лидеры Дональда Трампа. Об этом 24 июля сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

РИА Новости/Александр Имедашвили

«В последний период были совершены два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк», — заявил грузинский премьер.

Он подчеркнул, что каждое из покушений планировали неназванные глобальные политические силы.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что Служба государственной безопасности Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке государственного переворота и теракта против Иванишвили. грузинский телеканал Imedi отметил, что в стране уже несколько дней велись допросы воевавших на стороне ВСУ граждан. Сотрудники СБ опросили около восьми человек.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения.

В премьер-министра Словакии Фицо 15 мая пять раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда политик проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Позднее нападавший признал свою вину.