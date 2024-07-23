Тбилиси, 23 июля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке государственного переворота и теракта против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сообщил 23 июля грузинский телеканал Imedi.

Shakh Aivazov/AP/TASS Бидзина Иванишвили

В Грузии несколько дней допрашивают воевавших на стороне ВСУ граждан в рамках расследования дела о госперевороте и подготовке теракта. За несколько дней Служба госбезопасности опросила около восьми человек.

«В Грузии готовится террористический акт», — заявил журналистам в суде адвокат воевавшего на стороне ВСУ Гелы Кахабришвили.

По словам правозащитника, в ходе судебного заседания обсуждали возможную подготовку теракта в отношении почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и других высших должностных лиц партии.

Других подробностей уголовного дела не приводили.

Как сообщало 21 июля ИА Регнум, СГБ Грузии опрашивает наёмников ВСУ по делу о госперевороте. Так, в Тбилисский городской суд пригласили Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о попытке госпереворота, так как они отказались явиться в службу государственной безопасности. Подробности дела не разглашаются из-за наложенного грифа «секретно».

В мае сообщалось, что бывшего посла США в Тбилиси Келли Дегнана заподозрили в поддержке попыток финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций совершить государственный переворот в Грузии в 2020–2023 годах.