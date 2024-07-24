Берлин, 24 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за используемых российскими военными планирующих авиабомб потребовал от западных стран улучшить украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 24 июля написала немецкая газета Frankfurter Rundschau.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press Владимир Зеленский

«Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны, в том числе недавно на саммите НАТО», — говорится в публикации.

Отмечается, что применяемые армией России авиабомбы могут нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров, а осколки от них могут разлетаться на расстояние свыше километра.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Зеленский заявил, что Киеву для защиты контролируемого им воздушного пространства нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава киевского режима отметил, что пока Украине «удалось добиться» передачи только пяти дополнительных ЗРК Patriot.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая 11 июля назвала ужасающим состояние переданных Киеву Западом систем ПВО. По её мнению, это произошло из-за проблем с обслуживанием и ремонтом военной техники на Украине.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 июля сообщил, что ВС России в течение недели уничтожили 10 пусковых установок ВСУ, снабжённых радарами. В числе прочего были уничтожены ЗРК Patriot, четыре ЗРК С-300ПС и два ЗРК HAWK, добавил он.