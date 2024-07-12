Москва, 12 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшую неделю в зоне проведения спецоперации уничтожили десять пусковых установок Вооружённых сил Украины (ВСУ) с радарами. Об этом на брифинге 12 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia / Globallookpress.com

Удары по военной технике украинской армии нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск. В результате за период с 6 по 12 июля уничтожили семь пусковых установок M142 HIMARS производства США вместе с обслуживавшими их иностранными операторами. Установки были подготовлены для нанесения ударов по территории Крыма.

«[Также уничтожены] четыре пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС», ― доложил военный.

Кроме того, российские военные нанесли удары по трём пусковым установкам c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK и две пусковые установки с радаром ЗРК Patriot американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за неделю нанесли 39 ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине. В результате ударов поражены авиационные базы ВСУ, предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики. Кроме того, российские военные поразили цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.

10 июля Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными трёх пусковых установок зенитного ракетного комплекса Improved HAWK, а также складов хранения безэкипажных катеров ВСУ.

Минобороны 9 июля показало кадры поражения двух из четырёх пусковых установок ракетных систем залпового огня HIMARS, уничтоженных за прошедшие сутки. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» в районе Новопетровки в Херсонской области. В результате удара также уничтожили пять машин сопровождения и до 20 украинских военнослужащих.