Киев, 15 июля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Для защиты воздушного пространства Украины нужны 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил 15 июля в ходе пресс-конференции глава киевского режима Владимир Зеленский.

Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

Так он прокомментировал решение президента США Джозефа Байдена передать Украине дополнительные комплексы ПВО. Зеленский сказал, что киевскому режиму «удалось добиться» передачи пяти дополнительных комплексов Patriot.

Вместе с тем Зеленский не ответил на вопрос, какое количество указанных систем вооружения киевский режим рассчитывает получить в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля страны НАТО на саммите в Вашингтоне приняли декларацию, в которой указано, что военный блок планирует выделить Украине в течение 2025 года не менее $40 млрд. Американские власти выделят Киеву новый пакет помощи на $225 млн, в который войдёт батарея противовоздушной обороны Patriot и снаряды для зенитной системы NASAMS, сообщили позднее Пентагон и Госдепартамент США.

Представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 июля проинформировал, что ВС РФ в течение недели уничтожили 10 пусковых установок ВСУ, снабжённых радарами. В том числе они нейтрализовали комплекс Patriot, четыре С-300ПС и два ЗРК HAWK.

7 июля Минобороны РФ опубликовало видео, как бойцы расчёта комплекса «Искандер» уничтожают две боевые машины Patriot и радиолокационную станцию «Жираф». Это вооружение ВСУ находилось на территории Одесской области.

Российская армия с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» успешно уничтожает зенитные ракетные комплексы Patriot и С-300, которые являются лучшими средствами ПВО на Украине, отмечали ранее эксперты американского журнала Military Watch Magazine.

11 июля депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что системы противовоздушной обороны, которые Запад передал ВСУ, находятся в ужасающем состоянии. Она добавила, что из-за проблем с обслуживанием и ремонтом полностью вышла из строя часть таких установок.